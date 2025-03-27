Кишинёв, пренебрегая всеми принципами демократии и международного права, последовательно и методично разжигает внутреннее противостояние, подавляет инакомыслие, преследует сторонников братских отношений с Российской Федерацией, выставляя это как «угрозу» государству. На деле же — это страх перед правдой, страх перед гагаузским народом, который знает, с кем он был в тяжёлые времена, и с кем хочет укреплять дружеские связи.