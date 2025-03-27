Башкан Гагаузии обратилась за поддержкой к президенту Путину: «Мы с надеждой смотрим на Россию — страну, которая никогда не предавала своих друзей»

В один из самых тяжёлых и судьбоносных моментов для меня лично и для всей Гагаузии, мы были вынуждены обратиться за поддержкой к Президенту Российской Федерации — лидеру великой державы, неизменно выступавшей в защиту прав нашего народа.
Моё задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи масштабной и циничной кампании центральных властей Молдовы по уничтожению Гагаузской автономии, её особого правового статуса, закреплённого Основным Законом страны — Конституцией Республики Молдова. Это открытая атака на наши права и свободы, на всё, что составляет суть нашей идентичности.
Кишинёв, пренебрегая всеми принципами демократии и международного права, последовательно и методично разжигает внутреннее противостояние, подавляет инакомыслие, преследует сторонников братских отношений с Российской Федерацией, выставляя это как «угрозу» государству. На деле же — это страх перед правдой, страх перед гагаузским народом, который знает, с кем он был в тяжёлые времена, и с кем хочет укреплять дружеские связи.
От имени гагаузского народа, который никогда не изменял своим историческим друзьям, мы обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения.
Мы также просим Вас, как лидера державы, всегда стоявшей на страже справедливости, выразить твёрдую и недвусмысленную поддержку особому статусу Гагаузской автономии в рамках независимой Республики Молдова.
Мы с надеждой и верой смотрим на Россию — страну, которая никогда не предавала своих друзей и всегда протягивала руку помощи тем, кто борется за правду и свои законные права.
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Обращение передано через адвокатов Евгении Гуцул.