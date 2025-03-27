Генсек Рютте: члены НАТО сами определяют, где размещать войска

«Когда речь идет об обороне Польши и общей обороне территории НАТО, если кто-то просчитается и подумает, что ему сойдет с рук нападение на Польшу или на любого другого члена альянса, он столкнется со всей силой этого жестокого альянса. Наша реакция будет сокрушительной. Это должно быть очень понятно Владимиру Путину и любому другому, кто захочет напасть на нас», — заявил генсек.