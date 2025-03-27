Глава Гагаузии обвинила Кишинев в разжигании конфликта в Молдавии

«Это открытая атака на наши права и свободы, на всё, что составляет суть нашей идентичности… Мы также просим Вас, как лидера державы, всегда стоявшей на страже справедливости, выразить твtрдую и недвусмысленную поддержку особому статусу Гагаузской автономии в рамках независимой Республики Молдова. Мы с надеждой и верой смотрим на Россию — страну, которая никогда не предавала своих друзей и всегда протягивала руку помощи тем, кто борется за правду и свои законные права», — отметила Гуцул.