Владимир Путин оценил инициативы молодежи Красноярского края

«Красноярский край — это целая огромная страна, по территории больше, чем многие европейские государства вместе взятые. На таких огромных территориях очень важно, чтобы люди чувствовали себя одной семьей, несмотря на пространственную разобщенность. А так как Красноярский край — это крупный промышленный центр, то там необходима организация семейных фестивалей и экологических проектов».