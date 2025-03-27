Владимир Путин оценил инициативы молодежи Красноярского края

Владимир Путин принял участие в заседании наблюдательного совета «Движения первых», одной из тем которого стали перспективы развития молодежных движений в Красноярском крае. Президент оценил и поддержал инициативы молодых жителей края, а также отметил, что даже при огромном масштабе региона красноярцам удается сохранять сплоченность:
«Красноярский край — это целая огромная страна, по территории больше, чем многие европейские государства вместе взятые. На таких огромных территориях очень важно, чтобы люди чувствовали себя одной семьей, несмотря на пространственную разобщенность. А так как Красноярский край — это крупный промышленный центр, то там необходима организация семейных фестивалей и экологических проектов».
В свою очередь, губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал, что активность местной молодежи растет с каждым годом, а в самом Красноярске запланировано создание «Площади первых» — пространства, которое объединит центр научно-технического творчества и многофункциональные площадки для демонстрации достижений молодых талантов. Так, глава региона предложил президенту разместить штаб «Движения первых» в Красноярске, что поспособствует росту значимости региона в молодежной политике России.
Отметим, что на территории региона «Движение первых» объединяет 205 тысяч ребят в возрасте от 6 до 25 лет и 26 тысяч наставников.