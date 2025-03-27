ФСБ раскрыла схему украинских спецслужб по вербовке россиян

Как рассказали в ФСБ, RAND Corporation — это американская экспертно-аналитическая организация, проводящая исследования и оказывающая консалтинговые услуги в интересах госучреждений США, Европы, Среднего Востока и Азии. Отмечается, что основным заявленным направлением деятельности RAND является содействие научной, образовательной и благотворительной деятельности в интересах общественного благополучия и нацбезопасности США, разработка и выявление стратегических проблем и разработка концепций. Подчеркивается, что значительная часть исследований RAND, посвященная безопасности США, засекречена.