ФСБ раскрыла схему украинских спецслужб по вербовке россиян

«ФСБ РФ получены данные об использовании представителями украинских спецслужб прикрытия влиятельной американской корпорации RAND Corporation для вербовочной деятельности на территории РФ и добывания сведений ограниченного характера о проведении Российской Федерацией специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении.
По данным силовиков, представители спецслужб Украины через мессенджеры обращаются к россиянам, предпочтительно связанным с военной службой, с предложением о сотрудничестве с американской компанией RAND Corporation, обещая достойное денежное вознаграждение.
«В ходе общения украинская сторона представляется сотрудниками отдела “Стран СНГ” Центра “Восточная Европа” филиала RAND Corporation — RAND Europe. Для подтверждения своей принадлежности к указанной организации сообщаются данные в отношении якобы своего руководителя — Hans Pung, директора регионального филиала RAND Corporation — RAND Europe», — добавляется в сообщении.
Как рассказали в ФСБ, RAND Corporation — это американская экспертно-аналитическая организация, проводящая исследования и оказывающая консалтинговые услуги в интересах госучреждений США, Европы, Среднего Востока и Азии. Отмечается, что основным заявленным направлением деятельности RAND является содействие научной, образовательной и благотворительной деятельности в интересах общественного благополучия и нацбезопасности США, разработка и выявление стратегических проблем и разработка концепций. Подчеркивается, что значительная часть исследований RAND, посвященная безопасности США, засекречена.
Согласно сообщению, источниками финансирования RAND являются федеральные агентства США, правительства штатов США, местные правительства США, а также правительства, агентства и министерства других стран, международные организации, колледжи, университеты, фонды, профессиональные объединения, некоммерческие организации.
В декабре 2023 года RAND Corporation была внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.