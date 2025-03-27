Польша назвала цель «важнее подготовки к войне»

«Вторая цель еще важнее — мы должны подготовить общество к последствиям кризиса, даже если не все будут проходить военную подготовку», — сказал Кукула. По его словам, в рамках программы полякам будут прививать навыки, «полезные как в военное, так и в мирное время, например, основы кибербезопасности или медицинскую подготовку». «Эти навыки могут быть полезны и на рынке труда», — подчеркнул он, добавив, что власти также рассматривают стимулирование в виде компенсации или налоговых льгот для участников программы и их работодателей.