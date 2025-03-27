Politico: Европа возмущена исключением из обсуждения «Северных потоков»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил в интервью Первому каналу, что Москва и Вашингтон обсуждают тему «Северных потоков». По его словам, будет интересно, если США используют свое влияние на Европу и заставят ее не отказываться от российского газа.