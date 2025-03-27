Politico: Европа возмущена исключением из обсуждения «Северных потоков»

Собеседники газеты утверждают, что проведение таких переговоров без привлечения европейских стран «возмутительно». Дипломаты ЕС полагают, что обсуждения «Северных потоков» должны быть «строго европейским вопросом», а также опасаются, что администрация президента США Дональда Трампа пытается заручиться новыми рычагами давления на Брюссель.
«Они хотят загнать нас в угол, создав дополнительный слой зависимости. Это экономический империализм», — считает европейский дипломат, с которым пообщалась Politico.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил в интервью Первому каналу, что Москва и Вашингтон обсуждают тему «Северных потоков». По его словам, будет интересно, если США используют свое влияние на Европу и заставят ее не отказываться от российского газа.