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Politico: Европа возмущена исключением из обсуждения «Северных потоков»

БРЮССЕЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Страны Евросоюза возмущены тем, что Россия и США обсуждают тему восстановления трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» без их участия. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

Источник: Reuters

Собеседники газеты утверждают, что проведение таких переговоров без привлечения европейских стран «возмутительно». Дипломаты ЕС полагают, что обсуждения «Северных потоков» должны быть «строго европейским вопросом», а также опасаются, что администрация президента США Дональда Трампа пытается заручиться новыми рычагами давления на Брюссель.

«Они хотят загнать нас в угол, создав дополнительный слой зависимости. Это экономический империализм», — считает европейский дипломат, с которым пообщалась Politico.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил в интервью Первому каналу, что Москва и Вашингтон обсуждают тему «Северных потоков». По его словам, будет интересно, если США используют свое влияние на Европу и заставят ее не отказываться от российского газа.