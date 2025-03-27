Гуцул обратилась к Эрдогану для защиты Гагаузии от репрессий Кишинева

«С болью в сердце, но с непоколебимой верой в справедливость обращаюсь к вам, уважаемый господин президент, от имени всего гагаузского народа и от себя лично — находясь сегодня в заключении по сфабрикованным, надуманным обвинениям, ставшим частью масштабной кампании по уничтожению основ гагаузской автономии… Уверена: в этот критический момент, когда гагаузский народ сталкивается с угрозой утраты своей автономии, своей идентичности и своего будущего, вы, господин президент, и весь братский турецкий народ не останетесь безучастными. Мы надеемся на ваш голос, на ваш авторитет, на вашу международную поддержку. Гагаузия нуждается в Турции — как и много лет назад, когда голос Анкары помог сохранить мир и справедливость. Сегодня мы вновь рассчитываем на ваше вмешательство, чтобы защитить законные права гагаузского народа», — говорится в заявлении Гуцул, которое было опубликовано через адвокатов.