«Придумали на коленке». Шор жестко высказался о задержании Гуцул

«Сейчас для ее ареста, мы четко знаем, что применилась совсем беспредельная тактика. Они когда арестовали, у них в суде было ничего, никакого дела. Они просто в момент взяли и арестовали, потом на коленке придумывали новое дело, чтобы оправдать свои беспредельные действия. То есть сегодня, давайте четко признаем, что в Молдове нет права», — сказал Шор в эфире телеканала «Россия 24».