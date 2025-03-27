«Придумали на коленке». Шор жестко высказался о задержании Гуцул

«Сейчас для ее ареста, мы четко знаем, что применилась совсем беспредельная тактика. Они когда арестовали, у них в суде было ничего, никакого дела. Они просто в момент взяли и арестовали, потом на коленке придумывали новое дело, чтобы оправдать свои беспредельные действия. То есть сегодня, давайте четко признаем, что в Молдове нет права», — сказал Шор в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, против Гуцул уже более года велось дело по надуманным обвинениям, она исправно являлась на все суды, не скрывалась.
Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.