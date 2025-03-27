«Хватит ждать, действуйте». Что говорил Владимир Путин o Новосибирске за 25 лет у власти

«Вам нужно отдельно проработать вопрос с Минтрансом, имея в виду весь “куст” сибирский: Новосибирск, Омск, Красноярск, Кемерово, Иркутск… Я недавно совсем с министром говорил на этот счёт, ставил ему задачи по этому “кусту”, по этому региону».