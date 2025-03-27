Мэр Салавата сообщил об отставке

Чиновник напомнил, что впереди у города большие проекты: новая школа в 3-м микрорайоне, реконструкция площади имени Ленина, благоустройство аллеи по бульвару Космонавтов, завершение капитального ремонта четырех школ и начало капитального ремонта художественной школы. Он заявил, что оставляет пост в уверенности, что для будущего развития есть фундамент. И намекнул, что его ждет работа в другом городе: «Сейчас я принял решение двигаться дальше, но Салават всегда останется в моём сердце».