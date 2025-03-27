Мэр Салавата сообщил об отставке

Глава администрации Салавата Альберт Муталов покидает свой пост. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.
«Сегодня для меня особенный день — я покидаю пост главы Администрации города. Более 12 лет я был частью этой команды, на разных должностях, и старался работать честно и добросовестно, вкладывая душу в каждое дело, чтобы Салават развивался, становился комфортнее и уютнее для каждого из вас», — написал Муталов.
Чиновник напомнил, что впереди у города большие проекты: новая школа в 3-м микрорайоне, реконструкция площади имени Ленина, благоустройство аллеи по бульвару Космонавтов, завершение капитального ремонта четырех школ и начало капитального ремонта художественной школы. Он заявил, что оставляет пост в уверенности, что для будущего развития есть фундамент. И намекнул, что его ждет работа в другом городе: «Сейчас я принял решение двигаться дальше, но Салават всегда останется в моём сердце».
Отметим, что Альберт Муталов был назначен мэром Салавата в ноябре 2024 года. Ранее он занимал пост заместителя главы городской администрации по вопросам жизнеобеспечения. За эти полгода Салават несколько раз подвергался критике со стороны правительства РБ. В частности, в ноябре Радий Хабиров остался недоволен реализацией программы «Башкирские дворики», затем местных чиновников критиковали за уборку снега. В марте город несколько раз попадал в криминальные хроники за смертельные драки.
Напомним, ранее во главе города стоял Артур Рундау. Он был врио в период расследования уголовного дела в отношении бывшего мэра Игоря Миронова, который обвиняется в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями.