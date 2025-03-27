Захарова заявила о необходимости восстановить работу посольства РФ в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о необходимости восстановления работы посольства России в Вашингтоне, которая была нарушена в период нахождения у власти в США администрации Джо Байдена. Об этом Захарова сказала на брифинге сегодня, 27 марта, комментируя задачи, стоящие перед новым послом РФ в США.