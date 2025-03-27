Кишинев хочет установить внешнее управление в Гагаузии, заявила Гуцул

«Для нас уже не секрет, что Кишинев намерен ввести в Гагаузии чрезвычайное положение и установить внешнее управление. Они готовы поставить над нами своего ставленника — одного из тех, кто предал интересы гагаузского народа. Среди таких предателей называют Сергея Чернева, представителя кишиневской Госканцелярии в Комрате, который до этого многие годы работал на плахотнюковскую Демпартию», — говорится в заявлении политика, опубликованном через ее адвокатов.