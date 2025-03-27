Кишинев хочет установить внешнее управление в Гагаузии, заявила Гуцул

«Для нас уже не секрет, что Кишинев намерен ввести в Гагаузии чрезвычайное положение и установить внешнее управление. Они готовы поставить над нами своего ставленника — одного из тех, кто предал интересы гагаузского народа. Среди таких предателей называют Сергея Чернева, представителя кишиневской Госканцелярии в Комрате, который до этого многие годы работал на плахотнюковскую Демпартию», — говорится в заявлении политика, опубликованном через ее адвокатов.
Она отметила, что ее задержание — это часть большого плана Кишинева по уничтожению автономии.
«Подконтрольные партии “Действие и солидарность” силовики уже два года пытаются меня прижать липовыми уголовными делами. Мне неоднократно предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от должности башкана и немедленный выезд из страны. Но я не сдамся», — подчеркнула Гуцул.
Она призвала депутатов местного парламента проявить твердость и сплотиться в защите интересов автономии.
Задержание Гуцул
Главу Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.
Как утверждают в НАЦ, прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023 году.
Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию.
По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.
Задержание произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Гуцул не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией.
Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии «Шор». Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против лидеров партии. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.