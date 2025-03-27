Нового главу Свердловской области Паслера представят правительству

Знакомство свердловского правительства с врио главы региона Денисом Паслером состоится в пятницу, 28 марта. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента России в УрФО.
Представит нового главу полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога. Денис Паслер сегодняшним указом президента в статусе врио возглавил Свердловскую область, оставив пост губернатора Оренбуржья.
Президент России Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста губернатора Свердловской области. Куйвашев покинул кресло должностного лица по собственному желанию.