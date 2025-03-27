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В Крыму оценили перспективы восстановления отношений с Западом

ЛИВАДИЯ, 27 мар — РИА Новости Крым. Запад всегда будет ненавидеть Россию, какие-либо дружеские отношения с европейскими странами вряд ли возможны в будущем. Такое мнение высказал глава крымского парламента на полях Международного научно-дипломатического конгресса, который проходит в Ливадийском дворце в Ялте, передает корреспондент РИА Новости Крым.

«Мы уже не будем такими, как прежде, и не будет у нас любви и дружбы с Западом. Никогда. Это нужно понимать, с этим нужно жить и на этом нужно выстраивать свою политику», — сказал Константинов журналистам.

Он отметил, что понятие дружбы в геополитике весьма условно, и каждая страна в первую очередь отстаивает собственные интересы. Интересы России состоят в том, чтобы развивать свою страну и решать существующие проблемы, указал политик. А отношения с Западом, по его мнению, не должны простираться дальше торгово-экономических.

«Торговать с ними (западными странами — ред.) — пожалуйста. Но больше идти этим путем, стараясь им понравиться, стараясь участвовать во всех их институциях, было бы огромной ошибкой. Сегодня ненависть к нам там (на Западе — ред.) на политическом уровне зашкаливает. Нужно идти своей дорогой. Многополярный мир, который сегодня формируется, как раз есть путь возврата к себе», — подчеркнул спикер крымского парламента.

Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио «Спутник в Крыму».

Другие партнеры мероприятия: МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.