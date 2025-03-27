В Крыму оценили перспективы восстановления отношений с Западом

«Торговать с ними (западными странами — ред.) — пожалуйста. Но больше идти этим путем, стараясь им понравиться, стараясь участвовать во всех их институциях, было бы огромной ошибкой. Сегодня ненависть к нам там (на Западе — ред.) на политическом уровне зашкаливает. Нужно идти своей дорогой. Многополярный мир, который сегодня формируется, как раз есть путь возврата к себе», — подчеркнул спикер крымского парламента.