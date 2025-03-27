Польша приняла решение ограничить право на убежище на границе с Беларусью. Соответствующий закон подписал президент Польши Анджей Дуда, пишет ТАСС.
Дуда уточнил, что в среду, 26 марта, принял решение о том, чтобы так называемый закон, касающийся ограничения права на убежище, оказался воплощенным в жизнь. Согласно документу, власти Польши смогут ограничить прием заявок на получение убежища на границе с Беларусью.
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