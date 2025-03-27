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Польша приняла решение ограничить право на убежище на границе с Беларусью

Польша заявила об ограничении права на убежище на границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Польша приняла решение ограничить право на убежище на границе с Беларусью. Соответствующий закон подписал президент Польши Анджей Дуда, пишет ТАСС.

Дуда уточнил, что в среду, 26 марта, принял решение о том, чтобы так называемый закон, касающийся ограничения права на убежище, оказался воплощенным в жизнь. Согласно документу, власти Польши смогут ограничить прием заявок на получение убежища на границе с Беларусью.

Тем временем военнослужащие США пропали во время учений в Литве недалеко от границы Беларуси: «Машину нашли в озере на полигоне».

Ранее мы писали, что Совмин разрешил ввозить секонд-хенд в Беларусь из Литвы.

А еще МАРТ прокомментировал ситуацию с картофелем в Беларуси.