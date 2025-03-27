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ТАСС: решений о возобновлении работы зернового коридора еще нет

АНКАРА, 27 марта. /ТАСС/. Официальные решения по вопросу возобновления работы черноморского зернового коридора пока не приняты, но Турция готова оказать любое содействие в этом направлении. Об этом сообщили журналистам в Анкаре источники в Минобороны республики.

Источник: РИА "Новости"

«Вопросы возобновления работы зернового коридора, который ранее был создан под руководством Турции и предотвратил продовольственный кризис в мире, снова вошли в повестку дня. Однако до настоящего момента официального решения на этот счет не принято. Как Турция мы готовы сделать все возможное, чтобы способствовать глобальному и региональному миру и предотвратить продовольственный кризис», — приводит слова одного из источников телеканал TRT.