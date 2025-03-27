В проект соглашения США и Украины по минералам включат все ископаемые

Ранее в четверг он сообщил, что новый проект соглашения с США по украинским ресурсам не в пользу Украины.
«Речь уже идет обо всех ископаемых. То есть там и нефть, и газ, и новые, и существующие. По всей территории Украины. Речь о добыче и государственными и частными кампаниями», — написал Железняк в своем Telegram-канале.
Министр финансов США Скотт Бессент в среду сообщал, что США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утвержден уже на следующей неделе.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.