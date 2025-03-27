Лукашенко поручил довести до ума Брест и Могилев

Глава государства отметил, что хорошо знаком с семьей Сергея Черткова, особенно с его отцом. «Он был такой капитальный мужик. Это был один из тех редких людей, которые тогда, в советские времена еще, рискнули пойти с нынешним Президентом. Их было на пальцах пересчитать: боялись и так далее, — вспомнил Александр Лукашенко. — Я хочу, чтобы ты работал честно и по-настоящему. Это твой город. Уверен, ты любишь его. Надо развивать Могилев. Да, он перспективный, растущий, многое сделано за последнее время. Но Могилев отстает от других городов, практически от всех. Может быть, так на так с Брестом. Поэтому нам надо доводить до ума и Брест, и Могилев, особенно Могилев».