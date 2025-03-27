Глава государства принял министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна

Глава государства отметил, что Казахстан приветствует завершение переговоров по тексту проекта Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Ереваном и Баку. По его мнению, это знаменательное событие станет предвестником установления прочного мира между Арменией и Азербайджаном и будет способствовать упрочению безопасности и активному развитию сотрудничества региона как с Казахстаном, так и со всеми странами Центральной Азии.