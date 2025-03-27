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Глава государства принял министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна

Касым-Жомарт Токаев отметил, что взаимные визиты президентов, состоявшиеся в прошлом году, придали серьезный импульс всестороннему развитию казахско-армянских отношений, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

Ваш первый официальный визит в Астану имеет важное значение с точки зрения продвижения нашего партнерства. Мы с большой симпатией относимся к армянскому народу, к вашему государству.

подчеркнул Президент

Глава государства отметил, что Казахстан приветствует завершение переговоров по тексту проекта Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Ереваном и Баку. По его мнению, это знаменательное событие станет предвестником установления прочного мира между Арменией и Азербайджаном и будет способствовать упрочению безопасности и активному развитию сотрудничества региона как с Казахстаном, так и со всеми странами Центральной Азии.

В свою очередь армянский дипломат выразил признательность за теплый прием.

Мы во многом разделяем Ваше видение стратегического партнерства между нашими странами.

сказал Арарат Мирзоян

Он сообщил, что министерства иностранных дел и другие ведомства Армении и Казахстана работают над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Касым-Жомарта Токаева в Ереван в прошлом году.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития двусторонних отношений в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Казахстана заявил о готовности отечественного бизнеса увеличить поставки товаров в Армению на 350 млн долларов.