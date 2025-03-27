Лукашенко назначил нового заместителя главы своей администрации

На госслужбе с 2007 года, занимал различные должности в Министерстве лесного хозяйства, Министерстве экономики, Аппарате Совета министров Республики Беларусь. С 18 сентября 2017 года занимал пост заместителя министра экономики Республики Беларусь. С 4 июня 2020 года и до сегодняшнего дня был председателем Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь.