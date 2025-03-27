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Лукашенко назначил нового заместителя главы своей администрации

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко в четверг назначил заместителем главы Администрации президента Республики Беларусь Дмитрия Матусевича.

Источник: Президент Республики Беларусь

Матусевич сменил на этом посту Александра Егорова, который в четверг назначен первым заместителем председателя правления Нацбанка.

В четверг глава государства провел первый после инаугурации кадровый день. Помимо нового назначения в Администрации президента, глава государства произвел ряд перестановок в дипломатическом корпусе, а также в местной вертикали.

Дмитрий Матусевич родился 18 октября 1978 года в Молодечно, в 2001-м окончил Белорусский государственный технологический университет, в 2004-м — Белорусский государственный экономический университет, в 2010-м — Академию управления.

На госслужбе с 2007 года, занимал различные должности в Министерстве лесного хозяйства, Министерстве экономики, Аппарате Совета министров Республики Беларусь. С 18 сентября 2017 года занимал пост заместителя министра экономики Республики Беларусь. С 4 июня 2020 года и до сегодняшнего дня был председателем Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь.