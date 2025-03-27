В Москве проходит митинг в поддержку Гуцул

В мероприятии принимают участие члены молдавской и гагаузской диаспоры. По заявлениям организаторов митинга, его участники выражают свой протест против наступления на принципы демократии в Молдавии и ущемления прав и интересов жителей Гагаузской автономии. Участники акции пришли с транспарантами в поддержку Гуцул и против режима президента Молдавии Майи Санду. Они также принесли флаги Гагаузской автономии и Молдавии.