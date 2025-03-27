Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве проходит митинг в поддержку Гуцул

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Митинг в поддержку главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул проходит у посольства Молдавии в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Во вторник Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что Гуцул задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В среду адвокат главы Гагаузии Наталья Байрам заявила РИА Новости, что Гуцул допросили в качестве подозреваемой и официального обвинения не предъявляли.

В мероприятии принимают участие члены молдавской и гагаузской диаспоры. По заявлениям организаторов митинга, его участники выражают свой протест против наступления на принципы демократии в Молдавии и ущемления прав и интересов жителей Гагаузской автономии. Участники акции пришли с транспарантами в поддержку Гуцул и против режима президента Молдавии Майи Санду. Они также принесли флаги Гагаузской автономии и Молдавии.

Сам вход в посольство огорожен, за ходом митинга следят сотрудники правоохранительных органов. Мероприятие проходит без происшествий.

Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании главы Гагаузии Евгении Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей всё чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.