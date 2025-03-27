В Москве проходит митинг в поддержку Гуцул

Во вторник Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что Гуцул задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В среду адвокат главы Гагаузии Наталья Байрам заявила РИА Новости, что Гуцул допросили в качестве подозреваемой и официального обвинения не предъявляли.
В мероприятии принимают участие члены молдавской и гагаузской диаспоры. По заявлениям организаторов митинга, его участники выражают свой протест против наступления на принципы демократии в Молдавии и ущемления прав и интересов жителей Гагаузской автономии. Участники акции пришли с транспарантами в поддержку Гуцул и против режима президента Молдавии Майи Санду. Они также принесли флаги Гагаузской автономии и Молдавии.
Сам вход в посольство огорожен, за ходом митинга следят сотрудники правоохранительных органов. Мероприятие проходит без происшествий.
Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании главы Гагаузии Евгении Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей всё чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.