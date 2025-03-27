Зеленский заявил, что ненависть к русским мотивирует его во время конфликта

«Свободный мир на Украине, а не за его пределами, не в Европе Мы все хотим жить там, где жили наши родители, где мы родились, где был построен наш дом. Вторая мотивация — ненависть к русским, которые убили так много украинских граждан. Я знаю, что в мирное время невежливо использовать это слово. Но когда вы находитесь на войне я вас уверяю, вы можете почувствовать эту ненависть», — заявил Владимир Зеленский.