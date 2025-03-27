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Казахстан готов увеличить поставки товаров в Армению на $350 млн — Токаев

АСТАНА, 27 мар — Sputnik. Казахстанский бизнес готов увеличить поставки товаров в Армению на $350 миллионов долларов, заявил Токаев.

Источник: Акорда

Он принял в Акорде министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. Обсуждали перспективы развития двусторонних отношений в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Токаев отметил, что взаимные визиты президентов, состоявшиеся в прошлом году, придали серьезный импульс всестороннему развитию казахско-армянских отношений.

Ваш первый официальный визит в Астану имеет важное значение с точки зрения продвижения нашего партнерства. Мы с большой симпатией относимся к армянскому народу, к вашему государству.

подчеркнул он

Также президент отметил, что Казахстан приветствует завершение переговоров по тексту проекта Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Ереваном и Баку.

По его мнению, это знаменательное событие станет предвестником установления прочного мира между Арменией и Азербайджаном и будет способствовать упрочению безопасности и активному развитию сотрудничества региона как с Казахстаном, так и со всеми странами Центральной Азии.

В ответ Мирзоян сказал, что министерства иностранных дел и другие ведомства Армении и Казахстана работают над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Токаева в Ереван в 2024 году.