Лукашенко назначил гендиректора «Беларусьфильма» и еще ряд чиновников 27 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня 27 марта назначил нового генерального директора «Беларусьфильма» и еще ряд чиновников, информирует БелТА.
Глава государства согласовал назначение Дмитрия Семенова гендиректором Национальной киностудии «Беларусьфильм». Сказано, что до своего назначения Семенов работал заместителем начальника управления культуры Минского горисполкома.
Кроме того, Александр Лукашенко согласовал назначение Николая Казакова на должность ректора Белорусского государственного университета транспорта. До назначения он занимал должность проректора по учебной работе.
Также президентом Беларуси было согласовано назначение на должность генерального директора предприятия «Управляющая компания холдинга “Белорусская стекольная компания” Дениса Юрченко, занимавшего до этого должность главы Гродненского стеклозавода.
Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», глава государства назначил руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Так, заместителем главы Гомельского облисполкома стала Ксения Пантюхова. Вместе с тем главой Могилевского горисполкома был назначен Сергей Чертков.
Сказано, что председателем Бобруйского райисполкома была назначен Михаил Крицкий. Главой Кричевского райисполкома стал Алексей Шарай, председателем Круглянского райисполкома президент Беларуси назначил Ивана Багеля.
Уточняется, что главой администрации Новобелицкого района Гомеля стал Сергей Янкович. Кроме того, Александр Лукашенко назначил главой администрации Московского района Минска. Главой Фрунзенского района стал Артем Шегидевич.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал позорищем происходящее в белорусском кино.
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