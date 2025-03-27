Указ о весеннем призыве в армию опубликовали в Воронеже

Согласно указу губернатора Александра Гусева, призыв будет осуществляться с 1 апреля по 15 июля. Документ опубликован 26 марта. В нем перечислены члены основных и резервных составов призывных комиссий всей Воронежской области и муниципальных образований. Основной состав комиссии возглавляет глава региона.
Указом предусмотрено, что министерство здравоохранения области должно направить достаточное количество врачей для медицинского освидетельствования призывников.
Кроме того, мэру Воронежа Сергею Петрину рекомендовано обеспечить сборный пункт необходимыми коммунальными услугами и культурными мероприятиями для призывников, ожидающих отправки.
Также ГУ МВД обязано обеспечить порядок на призывных пунктах, а также на вокзалах и станциях, откуда призывники будут направляться к местам службы.