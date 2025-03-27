Олжас Бектенов провел республиканское совещание по вопросам развития энергетики

В Казахстане функционируют 227 электрических станций. Средний уровень износа оборудования станций достигает 56%. По итогам прошлого года объем выработки электроэнергии вырос на 4%. Ввод новых мощностей предполагается путем модернизации существующих станций и строительства новых генерирующих установок. Министр энергетики Ерлан Аккенженов доложил, что в прошлом году введено 771 МВт новых мощностей, в том числе восстановлен блок № 1 на Экибастузской ГРЭС-1, заменена турбина № 6 на Атырауской ТЭЦ, котел № 8 на ТЭЦ в городе Жезказган, а также проекты альтернативной энергетики суммарной мощностью 163 МВт. Заключены 14 инвестиционных соглашений на модернизацию, расширение, реконструкцию и обновление генерирующих установок общей мощностью порядка 2 ГВт. В текущем году планируется ввод 621 МВт, в 2026 году — 2,6 ГВт. Для покрытия потребностей экономики в электроэнергии будут реализованы 68 проектов до 2029 года. В целом до 2035 года в планах провести модернизацию, реконструкцию и расширение существующих станций на суммарную мощность 4,2 ГВт.