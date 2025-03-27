Лукашенко: коммерческие банки не должны быть страной в стране, надо навести порядок

«Почему Головченко и Егоров (назначены в руководство Нацбанка. — Прим. БЕЛТА)? Порядок надо навести в этом. Коммерческие банки — они не должны быть страной в стране», — подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пояснил, что руководство Нацбанка должно иметь серьезное влияние на коммерческие банки. «Они должны четко. Если уж совсем не подчиняться по всем направлениям центральному банку, потому что у нас соответствующее законодательство… Кстати, его надо также привести в соответствие с нашей жизнью, поэтому вам надо заняться», — поручил глава государства.
«Не должно так, что никто никому не подчинен, никто ни перед кем не несет никаких обязательств. Я уверен, что это вот просто нам втюхивали эту идею. Мы ее не приняли по большому счету. Но в банковской системе есть эти разрывы. Надо, чтобы система была управляемой», — подчеркнул глава государства.
В будущем он намерен встретиться с руководством Нацбанка, чтобы обсудить более детально все вопросы. «Поэтому будем работать и соберемся, я скажу то, чего от вас ожидаю. Я уже об этом в России сказал на переговорах. Для нас важно, чтобы порядок был в банковской системе», — сказал Александр Лукашенко.
«Это нормально, это хорошо — центральный банк не должен зависеть уж сильно от правительства. Но у нас система выработана. Если с правительством нет контактов и общей какой-то точки зрения, подходов — есть Президент для этого, который принимает решения. Слава богу, более-менее, несмотря на какие-то противоречия, ситуация у нас была нормальной. И Каллаур, и Головченко (Павел Каллаур и Роман Головченко, которые до недавнего времени возглавляли соответственно Нацбанк и правительство. — Прим. БЕЛТА) находили общий язык — правительство и правление центрального банка», — отметил Президент.