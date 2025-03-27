Лукашенко: коммерческие банки не должны быть страной в стране, надо навести порядок

«Это нормально, это хорошо — центральный банк не должен зависеть уж сильно от правительства. Но у нас система выработана. Если с правительством нет контактов и общей какой-то точки зрения, подходов — есть Президент для этого, который принимает решения. Слава богу, более-менее, несмотря на какие-то противоречия, ситуация у нас была нормальной. И Каллаур, и Головченко (Павел Каллаур и Роман Головченко, которые до недавнего времени возглавляли соответственно Нацбанк и правительство. — Прим. БЕЛТА) находили общий язык — правительство и правление центрального банка», — отметил Президент.