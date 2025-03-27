Лукашенко: в Нацбанке не сплоховали в трудные времена

«Они, конечно, молодцы в Национальном банке. В трудные времена, будем откровенно говорить, они не сплоховали. Как бы там ни было, кто чего-то думает — не думает, но они многое сделали для страны. Поэтому я и говорю: вам и Каллаура (экс-председателя правления Национального банка Республики Беларусь Павла Каллаура. — Прим. БЕЛТА) не надо потерять. Надо, чтобы он всегда под рукой был. Примете вы его советы, нет, но он свою точку зрения выскажет. Он хороший банкир», — заявил белорусский лидер.
«Время ж приходит, все равно надо, чтобы новое поколение, я же говорил об этом, приходило к управлению страной», — добавил Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что в Национальном банке работы много. «Я с вами встречусь в ближайшее время, когда вы будете с Головченко (председатель правления Нацбанка. — Прим. БЕЛТА) готовы к этому. Пригласим верхушку. Не только правление, начальников управлений каких-то и так далее. Это ваше дело. Чтобы они понимали, что это ж не вы там пришли и начинаете ворошить центральный банк. Естественно, придется шевелить немножко их», — сказал он.