Лукашенко пообещал Матусевичу «горячую сковородку» на посту замглавы Администрации Президента

«Здесь работа не тяжелее, чем нынешняя твоя (Дмитрий Матусевич до настоящего времени занимал пост председателя Государственного комитета по имуществу. — Прим. БЕЛТА). Но горячая сковородка, как я говорю. Все не просто. Не тяжелее работа, но власти больше и ответственность больше. И неизвестно, за кого и когда получить можешь, по-мужски говоря», — сказал глава государства.