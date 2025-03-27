Лукашенко пообещал Матусевичу «горячую сковородку» на посту замглавы Администрации Президента

Администрация Президента, Нацбанк, местная вертикаль и дипломаты. Итоги кадрового дня у Лукашенко.
«Здесь работа не тяжелее, чем нынешняя твоя (Дмитрий Матусевич до настоящего времени занимал пост председателя Государственного комитета по имуществу. — Прим. БЕЛТА). Но горячая сковородка, как я говорю. Все не просто. Не тяжелее работа, но власти больше и ответственность больше. И неизвестно, за кого и когда получить можешь, по-мужски говоря», — сказал глава государства.
В целом он отметил, что Дмитрий Матусевич человек подготовленный, и пожелал ему успехов в новой должности.