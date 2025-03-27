Депутат Бабаев предложил объединить Нижний Новгород с Балахной

«Все аргументы, которые мы слышали при принятии этого законопроекта, распространяются и на Балахнинский округ. Как и по территориальному признаку, так и по экономическому развитию данного муниципального образования. Конечно, сейчас это не тема для обсуждения, но жителям нужно дать возможность высказаться по этому поводу», — сказал Евгений Бабаев.