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Депутат Бабаев предложил объединить Нижний Новгород с Балахной

Депутат Заксобрания Нижегородской области Евгений Бабаев предложил объединить Нижний Новгород с Балахнинским округом.

Источник: Живем в Нижнем

Предложение было озвучено на заседании регионального парламента 27 марта.

При обсуждении законопроекта об объединении Нижнего Новгорода и Кстовского округа депутат предложил рассмотреть аналогичное предложение относительно Балахниского округа.

«Все аргументы, которые мы слышали при принятии этого законопроекта, распространяются и на Балахнинский округ. Как и по территориальному признаку, так и по экономическому развитию данного муниципального образования. Конечно, сейчас это не тема для обсуждения, но жителям нужно дать возможность высказаться по этому поводу», — сказал Евгений Бабаев.

Председатель Заксобрания Евгений Люлин предложил оформить это предложение и детально обсудить его в будущем.

Напомним, Нижний Новгород официально объединили с Кстовским округом 27 марта.