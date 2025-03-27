Что говорят в США и ЕС о возможной отмене санкций

Позиция США
Госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции на Ямайке заявил, что Москва на переговорах в Эр-Рияде 24 марта выдвинула ряд условий, среди которых — отказ от санкционного давления. Представитель Белого дома подчеркнул, что речь идет не только об ограничениях, наложенных американцами, но и о санкционных пакетах ЕС, сообщает РБК.
«Мы собираемся это оценить. Некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими. Они относятся к Европейскому союзу», — приводит его слова «РИА Новости».
Госсекретарь уточнил, что архитектуру санкций следует пересмотреть как составляющую часть урегулирования украинского кризиса. При этом Рубио не заявлял о снятии Штатами антироссийских санкций. Политик объяснил, что сейчас в Белом доме оценивают прошедшие переговоры с Россией и Украиной, а затем предоставят доклад об этом президенту страны Дональду Трампу. Именно он будет принимать решение о дальнейших действиях.
Министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News 26 марта допустил возможность смягчения санкций в отношении России. Он отметил, что решение об отмене ограничений зависит от хода переговоров по Украине и действий российской стороны. Бессент подчеркнул, что президент Дональд Трамп также может ужесточить санкции, если Кремль будет нарушать достигнутые договоренности.
Позиция ЕС
В Евросоюзе не намерены принимать решение об отмене ограничений в отношении России до конца июля — именно тогда истечет срок действия санкционных пакетов. Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на высокопоставленного дипломата из ЕС.
«Перед продлением санкций (в июле) ничего не изменится, и мы будем работать над тем, чтобы ничего не менялось, поскольку… цели России не изменились», — цитирует анонимный источник «РИА Новости».
Российскому агентству представитель Евросоюза заявил, что ЕС планирует увеличить санкционное давление на Россию.
Французский лидер Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским 26 марта заявил, что вопрос антироссийских ограничений будет поднят, но «в свое время», а сейчас обсуждать это преждевременно. По мнению политика, снятие санкций должно быть частью решения украинского кризиса.
По словам президента Франции, в настоящее время наблюдается «решающая фаза» противостояния на Украине. Он убежден, что Россия должна согласиться на уступки, в том числе на прекращение огня, без выдвижения каких-либо требований.
Политик также напомнил о планах по размещению миротворцев на территории Украины. Макрон отметил, что солдаты из ЕС должны будут обеспечить «удержание позиций в зоне мира».
Представитель Еврокомиссии по иностранным делам Анита Хиппер считает, что для снятия санкций Москва должна прекратить боевые действия и вывести военных с украинской территории. Об этом она заявила изданию Financial Times.
Напомним, итогом встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде 24 марта стала договоренность о возобновлении реализации черноморской инициативы. Представители России поставили условие, что рестарт зерновой сделки, которая предусматривает обеспечение в Черном море безопасного судоходства, возможен после исполнения ряда условий, в том числе — снятия некоторых санкций.