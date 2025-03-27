Что говорят в США и ЕС о возможной отмене санкций

Госсекретарь уточнил, что архитектуру санкций следует пересмотреть как составляющую часть урегулирования украинского кризиса. При этом Рубио не заявлял о снятии Штатами антироссийских санкций. Политик объяснил, что сейчас в Белом доме оценивают прошедшие переговоры с Россией и Украиной, а затем предоставят доклад об этом президенту страны Дональду Трампу. Именно он будет принимать решение о дальнейших действиях.