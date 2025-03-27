Лукашенко назначил нового заместителя главы Администрации президента

В сообщении сказано, что заместителем главы Администрации президента был назначен Дмитрий Матусевич. В телеграм-канале уточнили, что бывший замглавы Администрации президента банкир Александр Егоров получил новую должность. Президент Беларуси согласовал его назначение на должность первого заместителя председателя правления Национального банка Республики.