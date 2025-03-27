Лукашенко назначил нового заместителя главы Администрации президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко в кадровый день 27 марта 2025 года назначил нового заместителя главы Администрации президента. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
В сообщении сказано, что заместителем главы Администрации президента был назначен Дмитрий Матусевич. В телеграм-канале уточнили, что бывший замглавы Администрации президента банкир Александр Егоров получил новую должность. Президент Беларуси согласовал его назначение на должность первого заместителя председателя правления Национального банка Республики.
Александр Лукашенко также проанонсировал встречу в Национальном банке Беларуси:
— В ближайшее время! Когда вы с Головченко будете готовы… — подчеркнул Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил гендиректора «Беларусьфильма» и еще ряд чиновников 27 марта.
Тем временем срок обучения в вузах Беларуси сокращается до 2,5 — 3 лет для выпускников колледжей.
Кстати, МАРТ прокомментировал ситуацию с картофелем в Беларуси.