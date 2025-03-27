Рябков: говорить о запуске диалога с США по стратстабильности пока рано

В феврале 2023 года Россия приостановила участие в ДСНВ, объяснив решение двумя причинами: тем, что США нарушают этот договор, и тем, что обстоятельства коренным образом изменились относительно 2010 года, когда он заключался. США не согласились ни с одним из этих пунктов. При этом власти РФ объявили о готовности и далее придерживаться количественных ограничений, предусмотренных договором, если американцы поступят так же. Речь идет о 700 единицах для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единицах для боезарядов на них и 800 единицах для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ. Кроме того, Москва обещала и далее заранее уведомлять США о пусках МБР и БРПЛ, как и о крупных стратегических учениях. США, в свою очередь, заверили, что также будут придерживаться количественных потолков по договору, и изъявили готовность предоставлять России такие же уведомления о пусках и учениях.