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Лукашенко назначил нового замглаву МИД, а предыдущий стал послом в Ватикане

Лукашенко назначил 27 марта новых послов Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня в четверг, 27 марта, назначил нового заместителя главы Министерства иностранных дел, а предыдущий стал послом в Ватикане. Об этом проинформировали в телеграм-канале «Пул Первого».

Согласно информации, глава государства назначил нового заместителя министра иностранных дел. Говорится, что им стал Игорь Секрета. До этого он работал в Администрации президента. Кроме того, бывший замглавы МИД Юрий Амбразевич был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Беларуси при Святом Престоле.

В телеграм-канале добавили, что на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах и по совместительству в государстве Кувейт президент Беларуси согласовал Игоря Белого. Также Анатолий Бубен был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Беларуси в Молдове.

Сообщается, что Андрей Андреев был согласован на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в Бразилии и по совместительству в Парагвае и Уругвае.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил гендиректора «Беларусьфильма» и еще ряд чиновников 27 марта.

Кроме того, Лукашенко назначил нового заместителя главы Администрации президента.

Тем временем глава МИД Рыженков анонсировал визиты президента, премьера, султана и генерального секретаря в Беларусь.