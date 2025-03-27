Лукашенко назначил нового замглаву МИД, а предыдущий стал послом в Ватикане

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня в четверг, 27 марта, назначил нового заместителя главы Министерства иностранных дел, а предыдущий стал послом в Ватикане. Об этом проинформировали в телеграм-канале «Пул Первого».
Согласно информации, глава государства назначил нового заместителя министра иностранных дел. Говорится, что им стал Игорь Секрета. До этого он работал в Администрации президента. Кроме того, бывший замглавы МИД Юрий Амбразевич был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Беларуси при Святом Престоле.
В телеграм-канале добавили, что на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах и по совместительству в государстве Кувейт президент Беларуси согласовал Игоря Белого. Также Анатолий Бубен был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Беларуси в Молдове.
Сообщается, что Андрей Андреев был согласован на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в Бразилии и по совместительству в Парагвае и Уругвае.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил гендиректора «Беларусьфильма» и еще ряд чиновников 27 марта.
Кроме того, Лукашенко назначил нового заместителя главы Администрации президента.
Тем временем глава МИД Рыженков анонсировал визиты президента, премьера, султана и генерального секретаря в Беларусь.