Лукашенко назначил нового замглаву МИД, а предыдущий стал послом в Ватикане

Согласно информации, глава государства назначил нового заместителя министра иностранных дел. Говорится, что им стал Игорь Секрета. До этого он работал в Администрации президента. Кроме того, бывший замглавы МИД Юрий Амбразевич был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Беларуси при Святом Престоле.