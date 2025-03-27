Bloomberg: США смогут использовать Гренландию для слежки за РФ и КНР в Арктике

Президент США Дональд Трамп 13 марта выразил уверенность в том, что США аннексируют Гренландию, которая является автономной территорией Дании. До этого он сказал, что одобрил бы решение населения Гренландии о вхождении этой автономной территории Дании в состав США. Американский лидер неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергли.