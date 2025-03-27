Bloomberg: США смогут использовать Гренландию для слежки за РФ и КНР в Арктике

Оно отмечает, что «получение контроля над Гренландией может предоставить администрации США новые возможности для расширения военно-воздушного и военно-морского присутствия в Арктике и усиления контроля за деятельностью там Китая и России». Агентство уточняет, что в настоящее время на острове уже находится самая северная база ВВС США, а также радарная станция, которую используют для выявления ракетных угроз и мониторинга космического пространства.
Кроме того, Вашингтон заинтересован в полезных ископаемых, которыми богата Гренландия. Bloomberg информирует, что таяние покрывающего остров ледникового щита из-за изменения климата может потенциально облегчить их добычу, а также способствовать открытию более коротких морских торговых путей между США, Европой и Азией.
Президент США Дональд Трамп 13 марта выразил уверенность в том, что США аннексируют Гренландию, которая является автономной территорией Дании. До этого он сказал, что одобрил бы решение населения Гренландии о вхождении этой автономной территории Дании в состав США. Американский лидер неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергли.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от агрессии. На нем располагается американская космическая база Питуффик, выполняющая задачи системы предупреждения о ракетном нападении и контроля арктической зоны.