Россия передала Украине пятерых детей

Предыдущие церемонии воссоединения детей с семьями прошли в феврале. Тогда Россия передала Украине восемь детей в возрасте от 5 до 15 лет. В ноябре прошлого года украинская сторона передала в Россию двух мальчиков в возрасте семи и девяти лет. За все время в Россию вернулись 20 детей из 13 семей, на Украину и в третьи страны — 100 детей из 80 семей.