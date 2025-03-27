Мэр Новосибирска посетил лицей, который будет готовить специалистов для СКИФа

Глава Новосибирска, Максим Кудрявцев, посетил Инженерный лицей, функционирующий при НГТУ. Теперь это учебное заведение играет ключевую роль в подготовке будущих кадров для Сибирского кольцевого источника фотонов (ЦКП «СКИФ»).
В ходе визита мэр ознакомился с особенностями образовательного процесса, который отличается своей уникальностью и направленностью на углубленное изучение инженерных и технических дисциплин. Состоялась также встреча с руководством лицея, на которой обсуждались дальнейшие перспективы развития учреждения.
Максим Кудрявцев высоко оценил уровень подготовки, который получают учащиеся лицея. По его словам, качество образования настолько высокое, что выпускники без каких-либо затруднений поступают в самые престижные высшие учебные заведения страны. Это подтверждается и впечатляющими результатами государственной итоговой аттестации: в прошлом учебном году сразу четыре выпускника лицея продемонстрировали абсолютное знание предмета, получив максимальный балл по ЕГЭ, а один ученик смог достичь наивысшего результата сразу по двум дисциплинам.
Уже в начальных классах учащиеся лицея начинают знакомиться с основами робототехники и погружаются в мир искусственного интеллекта. В настоящее время здесь обучается 1100 ребят, из которых 400 являются учениками начальной школы, а 700 — учащимися среднего и старшего звена.
Напомним, что межвузовский консорциум по подготовке специалистов для будущего ЦКП «СКИФ» был создан по инициативе НГТУ в прошлом году.
Сам Сибирский кольцевой источник фотонов представляет собой масштабный научный проект класса «мегасайенс». По своему значению и объему инвестиций он является одним из самых крупных в России за последние десятилетия. Запуск СКИФа откроет новые горизонты для проведения передовых исследований в самых разных областях науки, от материаловедения до биологии и медицины. Этот уникальный научный центр имеет огромное значение не только для российской, но и для мировой науки.