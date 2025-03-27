Мэр Новосибирска посетил лицей, который будет готовить специалистов для СКИФа

Сам Сибирский кольцевой источник фотонов представляет собой масштабный научный проект класса «мегасайенс». По своему значению и объему инвестиций он является одним из самых крупных в России за последние десятилетия. Запуск СКИФа откроет новые горизонты для проведения передовых исследований в самых разных областях науки, от материаловедения до биологии и медицины. Этот уникальный научный центр имеет огромное значение не только для российской, но и для мировой науки.