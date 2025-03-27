«Уже заржавел». Лукашенко сказал, где находится денежный печатный станок в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня 27 марта сказал, где находится денежный печатный станок в Беларуси, пишет БелТА.
Глава государства заявил, что «некоторые тут начали вякать», что пришли Головченко и Егоров в руководство Национального банка и сейчас они включат станок:
— Да у них нет станка. Станок у меня вон стоит за кабинетом, он уже заржавел, — подчеркнул президент Беларуси.
Лукашенко акцентировал внимание на том, что Беларусь — это не та страна, чтобы сегодня включить станок и начать печатать деньги. Он уточнил, что подобные действия уже завтра моментом выльются в инфляцию. Президент добавил, что по указанной причину необходимо посмотреть по сторонам тысячу раз:
— И никто никакие станки включать не собирается, потому что у нас и ситуация не та, чтобы включить. Более-менее ситуация нормальная в стране.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на информацию про включение денежного печатного станка в Беларуси: «Мы самоубийством заниматься не собираемся».
Кроме того, Лукашенко назначил нового заместителя главы Администрации президента.
А еще глава государства назначил гендиректора «Беларусьфильма» и еще ряд чиновников 27 марта.