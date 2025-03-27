«Уже заржавел». Лукашенко сказал, где находится денежный печатный станок в Беларуси

Лукашенко акцентировал внимание на том, что Беларусь — это не та страна, чтобы сегодня включить станок и начать печатать деньги. Он уточнил, что подобные действия уже завтра моментом выльются в инфляцию. Президент добавил, что по указанной причину необходимо посмотреть по сторонам тысячу раз: