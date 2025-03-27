Матусевич рассказал о поставленных перед ним задачах

Дмитрий Матусевич подчеркнул: «Это прежде всего выполнение предвыборной программы Президента Беларуси, сейчас готовится концепция новой пятилетки».
Он обратил внимание, что поручено рассматривать принципиально все документы, которые будут вноситься Президенту.
«По работе в правительстве, и как бывший замминистра экономики, и как председатель Госкомимущества я имею определенные компетенции, наработки и опыт. И уверен, что конструктивное взаимодействие на благо страны, на экономический рост у нас сложится (с госорганами. — Прим. БЕЛТА)», — сказал Дмитрий Матусевич.
Заместитель главы Администрации Президента обратил внимание, что вторая поднятая во время назначения тема — кадры. В частности, ему поручено внести предложения по кандидатуре нового руководителя Госкомитета по имуществу.
Дмитрий Матусевич подчеркнул, что Александр Лукашенко сравнил с «горячей сковородкой» работу на новой должности. «В принципе Президент достаточно по-доброму сказал, что это как горячая сковородка, будь готов, работай», — отметил он.
«Для меня задачи в целом понятны. Будем реализовывать поручения, отстаивать принципиальную позицию экономического блока», — отметил Дмитрий Матусевич.
До настоящего времени Дмитрий Матусевич занимал должность председателя Государственного комитета по имуществу. На новом посту он сменил Александра Егорова, которого Президент назначил первым заместителем председателя правления Национального банка.