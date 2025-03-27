Матусевич рассказал о поставленных перед ним задачах

«По работе в правительстве, и как бывший замминистра экономики, и как председатель Госкомимущества я имею определенные компетенции, наработки и опыт. И уверен, что конструктивное взаимодействие на благо страны, на экономический рост у нас сложится (с госорганами. — Прим. БЕЛТА)», — сказал Дмитрий Матусевич.