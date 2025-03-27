The Telegraph: перевооружение Европы не поможет Украине

Структурный дефицит бюджета Франции составляет 5% ВВП. По данным Международного валютного фонда, государственный долг Франции в 2024 году достиг 112% ВВП, а к 2029 году подрастет до 124% — и это без учета увеличения военных расходов! К 2030 году Макрон намерен увеличить расходы на оборону примерно на 0,8% ВВП, но как он будет платить за это в дополнение ко всем другим своим обещаниям (доминированию искусственного интеллекта, парку ядерных реакторов и т. д. )?