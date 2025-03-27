Шор призвал Кишинев прекратить насилие над Гуцул

Во вторник Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что Гуцул задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В среду адвокат главы Гагаузии Наталья Байрам заявила РИА Новости, что Гуцул допросили в качестве подозреваемой и официального обвинения не предъявляли.
«Господа офицеры, прокуроры, судьи! В Республике Молдова произошел новый эпизод анархии, диктатуры и нарушения всех основополагающих принципов правового государства, демократии и суверенитета народа… Незаконно и жестоко задержав башкана Гагаузии, демократически и законно избранного гагаузским народом, разлучив мать с ее ребенком, которому нет и трех лет, вы совершили беспрецедентное надругательство над свободой невинного человека. Вы прекрасно знали, что в этом сфабрикованном деле нет никаких доказательств, — и тем самым в очередной раз зафиксировали собственные преступные действия… Я надеюсь, что вы вернетесь в поле законности и прекратите это насилие над Гуцул и над нашей хрупкой демократией», — написал Шор в своем Telegram-канале.
Ранее Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.