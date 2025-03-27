Шор призвал Кишинев прекратить насилие над Гуцул

«Господа офицеры, прокуроры, судьи! В Республике Молдова произошел новый эпизод анархии, диктатуры и нарушения всех основополагающих принципов правового государства, демократии и суверенитета народа… Незаконно и жестоко задержав башкана Гагаузии, демократически и законно избранного гагаузским народом, разлучив мать с ее ребенком, которому нет и трех лет, вы совершили беспрецедентное надругательство над свободой невинного человека. Вы прекрасно знали, что в этом сфабрикованном деле нет никаких доказательств, — и тем самым в очередной раз зафиксировали собственные преступные действия… Я надеюсь, что вы вернетесь в поле законности и прекратите это насилие над Гуцул и над нашей хрупкой демократией», — написал Шор в своем Telegram-канале.