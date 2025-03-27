Лукашенко поручил чиновникам довести до ума Могилев и Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время согласовывания руководителей местных исполнительных и распорядительных органов 27 марта поручил довести до ума Могилев и Брест, пишет БелТА.
Сообщается, что на должность главы Могилевского горисполкома был согласован генеральный директор Могилевского завода лифтового машиностроения Сергей Чертков. Президент Беларуси обратил внимание, что хорошо знаком с семьей Черткова, в особенности с его отцом:
— Он был такой капитальный мужик. Это был один из тех редких людей, которые тогда, в советские времена еще, рискнули пойти с нынешним президентом. Их было на пальцах пересчитать: боялись и так далее, — отметил глава государства.
Лукашенко добавил, обращаясь к Черткову, что очень хочет, чтобы тот работал честно и по-настоящему.
— Это твой город. Уверен, ты любишь его. Надо развивать Могилев.
Глава государства обратил внимание, что Могилев перспективный и растущий. Вместе с тем он добавил, что за последнее время было сделано много, однако Могилев отстает от других городов, практически от всех:
— Может быть, так на так с Брестом. Поэтому нам надо доводить до ума и Брест, и Могилев, особенно Могилев, — заявил Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на информацию про включение денежного печатного станка в Беларуси: «Мы самоубийством заниматься не собираемся».
Кстати, Лукашенко сказал, где находится денежный печатный станок в Беларуси: «Уже заржавел».