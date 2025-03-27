В Петербурге назначили новых глав Красносельского и Приморского районов

Ольга Акацевич с 2020 года занимает должность главы Государственной жилищной инспекции. До этого она была замруководителя администрации Приморского района. Напомним, предыдущий глава Красноселького района, в который ее назначили, был уволен после того, как ему предъявили обвинение в получении взятки. После этого врио главы стал Игорь Сушков.