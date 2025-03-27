В Петербурге назначили новых глав Красносельского и Приморского районов

О назначениях, которые подписал губернатор Александр Беглов, 27 марта сообщает Смольный. При этом Акацевич стала главой района без приставки врио, а Заставный — с ней. Оба приступят к исполнению обязанностей с 31 марта.
Ольга Акацевич с 2020 года занимает должность главы Государственной жилищной инспекции. До этого она была замруководителя администрации Приморского района. Напомним, предыдущий глава Красноселького района, в который ее назначили, был уволен после того, как ему предъявили обвинение в получении взятки. После этого врио главы стал Игорь Сушков.
Богдан Заставный также с 2020 года руководит комитетом по молодежной политике. До этого он был первым заместителем председателя, а еще раньше — опять замглавы Приморского района. Алексей Никоноров, возглавлявший этот район до недавнего времени, скончался 22 марта после тяжелой болезни, пока его обязанности исполняет Елена Красильникова.