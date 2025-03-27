Что даст Крыму возобновление зерновой сделки

«Урегулирование черноморской инициативы с РФ для нашей страны принципиально. Но когда мы говорим о глобальном рынке зерна и о тех рынках, куда нас пустят, — верить западным “друзьям” трудно. Данная система очень зависима от крупных стран. Сейчас эти страны пока в диалоге с нами, но та же Европа — далеко не в диалоге. А крупные порты и перевозки — пока это Европа. Понятно, что и азиатские порты занимают серьезное место, но и там есть страны, которые не совсем с нами дружат», — оценивает ситуацию Кратюк.