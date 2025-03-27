Рябков: конкретных договоренностей по возобновлению зерновой сделки пока нет

«Договоренности конкретного свойства о том, что будет дальше происходить, на сегодня нет, — сказал Рябков на полях конференции Российского совета по международным делам (цитата по ТАСС). — Но над этим мы работаем».
Отвечая на вопрос о том, получила ли РФ какие-либо сигналы от США о готовности снять санкции с российских банков для запуска черноморской инициативы, дипломат сказал: «Была (реакция.— “Ъ”) в самом общем плане». Замглавы МИД РФ при этом подчеркнул необходимость продолжения диалога.
25 марта Кремль сообщил, что Россия и США по итогам последнего раунда переговоров в Эр-Рияде заключили соглашение о безопасности судоходства в Черном море. Стороны договорились исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. В Кремле уточнили, что договоренности вступят в силу после снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, которые участвуют в международной торговле продовольствием и удобрениями, а также подключения к SWIFT и открытия необходимых корреспондентских счетов.