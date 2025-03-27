Рябков: конкретных договоренностей по возобновлению зерновой сделки пока нет

25 марта Кремль сообщил, что Россия и США по итогам последнего раунда переговоров в Эр-Рияде заключили соглашение о безопасности судоходства в Черном море. Стороны договорились исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. В Кремле уточнили, что договоренности вступят в силу после снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, которые участвуют в международной торговле продовольствием и удобрениями, а также подключения к SWIFT и открытия необходимых корреспондентских счетов.