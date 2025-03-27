Адвокат Гуцул заявил о путанице в ее деле со стороны прокуроров

Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
«Уголовное дело 2023 года использовано только для задержания, арест запросили по иному делу, что создаtт путаницу между органами», — сказал Морару.
Он пояснил, что изначально Гуцул задержали из-за подозрений в незаконном финансировании партии «Шор», которая была признана неконституционной в Молдавии в 2023 году. Однако для продления ареста прокуратура ссылается на другое дело — о подделке донорских заявок. «Нет доказательств нарушений закона, это отчаяние властей найти основания», — добавил адвокат.