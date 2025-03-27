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Юлия Сударенко переназначена омбудсменом Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 27 марта, ФедералПресс. На должность уполномоченного по правам человека в Челябинской области назначена Юлия Сударенко. Соответствующее постановление приняли депутаты регионального заксобрания на сегодняшнем заседании.

Источник: Пресс-служба заксобрания Челябинской области

В связи с тем, что пятилетний срок полномочий Юлии Сударенко в должности уполномоченного по правам человека в Челябинской области истекает в апреле 2025 года, губернатор Алексей Текслер внес ее кандидатуру в законодательное собрание с предложением назначить на повторный срок. Областные парламентарии поддержали предложение главы региона и утвердили кандидатуру Юлии Сударенко в должности омбудсмена.

Федеральный закон и закон Челябинской области не запрещает одному и тому же лицу занимать должность омбудсмена два срока подряд.

На заседании законодательного собрания непосредственно после своего назначения Юлия Сударенко принесла присягу уполномоченного и поблагодарила депутатов за оказанное доверие, помощь и поддержку в работе.

Юлия Сударенко родилась в Челябинске. Ей 48 лет. Окончила Челябинский юридический институт Министерства внутренних дел РФ.