Юлия Сударенко переназначена омбудсменом Челябинской области

В связи с тем, что пятилетний срок полномочий Юлии Сударенко в должности уполномоченного по правам человека в Челябинской области истекает в апреле 2025 года, губернатор Алексей Текслер внес ее кандидатуру в законодательное собрание с предложением назначить на повторный срок. Областные парламентарии поддержали предложение главы региона и утвердили кандидатуру Юлии Сударенко в должности омбудсмена.