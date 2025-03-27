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Bloomberg: Китай проверяет на прочность союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе

Председатель КНР Си Цзиньпин усиливает присутствие Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Он ищет болевые точки у союзников США и бьет по ним, пока Дональд Трамп занят решением других вопросов, пишет Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Baycrest/CC BY-SA 2.5
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Пекин, согласно статье, наращивает усилия по распространению своей власти в Индо-Тихоокеанском регионе — от отправки военных кораблей к берегам Австралии для проведения беспрецедентных учений с боевой стрельбой до запуска рекордного количества воздушных шаров в «серой зоне» вокруг Тайваня и оказания давления на Таиланд по вопросам прав человека. Китай также выступил с резким предупреждением в адрес Японии о недопустимости «сговора с тайваньскими сепаратистами».

Китай продвигается во всех направлениях и просто смотрит, как далеко он может зайти. Когда Пекин сталкивается с сопротивлением, он делает паузу, чтобы все обдумать.

Билл Хейтон
младший научный сотрудник азиатско-тихоокеанской программы в британском аналитическом центре «Чатем-Хаус»*

Шаги Китая сводятся к тому, чтобы помешать другим странами вставать на сторону США в вопросах, обозначенных Пекином как «красная линия». Речь, например, идет о его территориальных претензиях на Тайвань и в Южно-Китайском море. Для Си возможность разрушить отношения США с партнерами появилась в непростой момент, когда Китай пытается оградить свою вторую по величине экономику мира от тотальных 20%-ных пошлин Трампа.

До сих пор азиатские страны, которые пытаются приспособиться к новой доктрине Трампа, с осторожностью реагировали на напористую позицию Пекина.

Когда премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе спросили, будет ли его страна «мстить» Пекину за отправку военных кораблей к своим границам, он ответил, что «каждое четвертое рабочее место в Австралии зависит от торговли, а Китай является нашим основным торговым партнером».

Таиланд — союзник США по договору — в марте выступил в защиту депортации 40 уйгуров в Китай как «наилучшего решения», которое позволит избежать «масштабных последствий» со стороны Пекина. Позднее госсекретарь США Марко Рубио отчитал тайских чиновников за депортацию этой группы.

Готовность Китая испытывать союзников США на прочность резко контрастирует с тем, что было незадолго до победы Трампа на выборах.

Политика Трампа в отношении союзников и стратегия «атака обаянием» Си привели к потеплению отношений Пекина с Австралией и Японией и положили конец четырехлетнему пограничному противостоянию с Индией. Несмотря на это, корабли китайской береговой охраны совершили самый продолжительный с 2012 рейд в акваторию у островов в Восточно-Китайском море, на которую претендуют и Пекин, и Токио.

Вероятно, в Пекине существуют конкурирующие точки зрения насчет наилучшего способа достижения целей Китая — с помощью применения силы или дипломатии.

Дрю Томпсон
старший научный сотрудник Школы международных исследований имени С. Раджаратнама в Сингапуре

Хотя Трамп не хочет уступать Китаю место в Азии, он снимает ногу с педали газа, полагает Майкл Ватикиотис, старший советник базирующегося в Женеве Центра гуманитарного диалога. «Мне кажется, что Си заявит США: руки прочь от Тайваня! И Трамп вполне может пойти на это», — добавил он.

* Минюст РФ внес «Чатем-Хаус» в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории России