Bloomberg: Китай проверяет на прочность союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе

Пекин, согласно статье, наращивает усилия по распространению своей власти в Индо-Тихоокеанском регионе — от отправки военных кораблей к берегам Австралии для проведения беспрецедентных учений с боевой стрельбой до запуска рекордного количества воздушных шаров в «серой зоне» вокруг Тайваня и оказания давления на Таиланд по вопросам прав человека. Китай также выступил с резким предупреждением в адрес Японии о недопустимости «сговора с тайваньскими сепаратистами».
Китай продвигается во всех направлениях и просто смотрит, как далеко он может зайти. Когда Пекин сталкивается с сопротивлением, он делает паузу, чтобы все обдумать.
Шаги Китая сводятся к тому, чтобы помешать другим странами вставать на сторону США в вопросах, обозначенных Пекином как «красная линия». Речь, например, идет о его территориальных претензиях на Тайвань и в Южно-Китайском море. Для Си возможность разрушить отношения США с партнерами появилась в непростой момент, когда Китай пытается оградить свою вторую по величине экономику мира от тотальных 20%-ных пошлин Трампа.
Когда премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе спросили, будет ли его страна «мстить» Пекину за отправку военных кораблей к своим границам, он ответил, что «каждое четвертое рабочее место в Австралии зависит от торговли, а Китай является нашим основным торговым партнером».
Таиланд — союзник США по договору — в марте выступил в защиту депортации 40 уйгуров в Китай как «наилучшего решения», которое позволит избежать «масштабных последствий» со стороны Пекина. Позднее госсекретарь США Марко Рубио отчитал тайских чиновников за депортацию этой группы.
Политика Трампа в отношении союзников и стратегия «атака обаянием» Си привели к потеплению отношений Пекина с Австралией и Японией и положили конец четырехлетнему пограничному противостоянию с Индией. Несмотря на это, корабли китайской береговой охраны совершили самый продолжительный с 2012 рейд в акваторию у островов в Восточно-Китайском море, на которую претендуют и Пекин, и Токио.
Вероятно, в Пекине существуют конкурирующие точки зрения насчет наилучшего способа достижения целей Китая — с помощью применения силы или дипломатии.
Хотя Трамп не хочет уступать Китаю место в Азии, он снимает ногу с педали газа, полагает Майкл Ватикиотис, старший советник базирующегося в Женеве Центра гуманитарного диалога. «Мне кажется, что Си заявит США: руки прочь от Тайваня! И Трамп вполне может пойти на это», — добавил он.
* Минюст РФ внес «Чатем-Хаус» в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории России