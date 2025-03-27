Bloomberg: Китай проверяет на прочность союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе

Шаги Китая сводятся к тому, чтобы помешать другим странами вставать на сторону США в вопросах, обозначенных Пекином как «красная линия». Речь, например, идет о его территориальных претензиях на Тайвань и в Южно-Китайском море. Для Си возможность разрушить отношения США с партнерами появилась в непростой момент, когда Китай пытается оградить свою вторую по величине экономику мира от тотальных 20%-ных пошлин Трампа.