Минобороны Литвы рассказало об операции по поиску пропавших военных США на учениях у границ Беларуси

Ранее сообщалось, что военнослужащие США пропали во время учений в Литве недалеко от границы Беларуси. Она уточнила, что за ночь была проделана большая работа, касающаяся осушения территории, где затонула машина. Кроме того, построили новую дорогу для подъезда тяжелой техники. По ее словам, ситуация осложняется тем, что через место, где пропало транспортное средство, пролегает газопровод высокого давления. Вместе с тем Шакалене сказала, что уже в ближайшее время примут решение, касающееся возможности проведения спасательной работы «по более короткому сценарию» при помощи экскаватора.