Минобороны Литвы рассказало об операции по поиску пропавших военных США на учениях у границ Беларуси

Власти Литвы сказали о поиске пропавших военных США на учениях у границ Беларуси. Подробности озвучила министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене, пишет БелТА со ссылкой на литовские СМИ.
Ранее сообщалось, что военнослужащие США пропали во время учений в Литве недалеко от границы Беларуси. Она уточнила, что за ночь была проделана большая работа, касающаяся осушения территории, где затонула машина. Кроме того, построили новую дорогу для подъезда тяжелой техники. По ее словам, ситуация осложняется тем, что через место, где пропало транспортное средство, пролегает газопровод высокого давления. Вместе с тем Шакалене сказала, что уже в ближайшее время примут решение, касающееся возможности проведения спасательной работы «по более короткому сценарию» при помощи экскаватора.
Министр национальной обороны Литвы добавила, что будут смотреть, как именно идут земляные работы:
— Когда экскаватор-амфибия с длинной стрелой начнет копать, мы увидим, удалось ли нам стабилизировать приток воды в болотистую местность, чтобы можно было продолжить работы.
Она уточнила, что расследуются все версии, связанные с пропавшими без вести американскими солдатами. Так, вероятное место инцидента установили в среду, 26 марта — в водоеме нашли гусеничную бронемашину, на которой передвигались солдаты.
— Все версии еще проверяются, американцы сообщили, что также продолжали поиски на прилегающей территории всю ночь, поскольку любые сценарии считаются возможными, — пояснила Шакалене.
Она обратила внимание на то, что гусеничная машина M88 Hercules, вес которой составляет несколько десятков тонн, увязла в грязи на глубине примерно пять метров. Вместе с тем она добавила, что литовская сторона не может подтвердить, если ли солдаты в машине.
Ранее Польша приняла решение ограничить право на убежище на границе с Беларусью.
Кстати, МИД Беларуси направил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов.
Тем временем мы собрали, что можно и нельзя делать в третью Родительскую субботу Великого поста 29 марта.